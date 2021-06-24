Microsoft показала Windows 11

Компанія Microsoft офіційно представила нову версію своєї ОС-Windows 11. Система відрізняється новим дизайном, поліпшенням продуктивності і можливістю запускати додатки для Android, повідомляє УНИАН.

Як повідомляє 4PDA презентація системи відбулася на спеціальному заході What's next for Windows. Але сюрпризу не вийшло, адже всі витоки в ЗМІ виявилися правдою, а передрелізний білд ОС і зовсім витік в мережу до презентації.

Робочий стіл сильно змінився. За замовчуванням іконки додатків і меню «Пуск» на панелі завдань тепер розташовуються по центру, «живі плитки» остаточно пішли в минуле.

У меню «Пуск» відображаються іконки обраних додатків і «рекомендації», що автоматично підбираються спеціально для користувача. Водночас в дизайн повернулися віджети, на яких відображаються погода, календар, свіжі новини та інше. Їх користувач зможе налаштувати самостійно.

Магазин додатків Microsoft Store був кардинально перероблений. Так, в нього інтегрували Amazon AppStore і нативну підтримку Android-додатків.

Для запуску додатків з Android використовується певна "технологія моста", яка вирішує проблему сумісності. У Microsoft запевняють, що запуск додатків з іншої архітектури проходить «безшовно і гладко».

Для розробників великою новиною стала можливість використовувати власні платіжні системи, тобто вони можуть не віддавати Microsoft 30-відсоткову комісію.

У Windows 11 інтегрований геймерський сервіс Xbox Game Pass, а в додаток Xbox вбудований стрімінговий сервіс xCloud.

У Microsoft стверджують, що Windows 11 буде набагато продуктивнішою. Сама система займає на диску менше місця, а оновлення стануть на 40% легшими. Тепер оновлення можна буде встановлювати у фоновому режимі - без необхідності вимикати ПК. Windows 11 отримала технологію DirectStorage, яка вже використовується в консолях Xbox нового покоління. Вона дозволяє істотно прискорити завантаження з NVMe накопичувачів.

Повноцінний реліз Windows 11 запланований на осінь, власники Windows 10 зможуть отримати оновлення безкоштовно. Найближчим часом має вийти офіційна бета-версія.