Зеленський з дружиною відвідав "Книжковий арсенал"

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою в четвер відвідав ювілейний, десятий Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал", який відбувається в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба президента, проведення ювілейного фестивалю планувалося минулого року, проте було перенесено на 2021 рік через запровадження обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Цьогоріч фокус-темою фестивалю є "Оптимісти скептики", адже це те, що потрібно, щоб вижити й жити у світі, який пройшов через карантин та ізоляцію", - заявила із цього приводу генеральний директор "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта.

Зазначено, що під час свого візиту Зеленські цікавилися виданнями з мистецтва, художньою літературою та літературою нон-фікшн і навіть придбали декілька книжок на історичну і гуманітарну тематику, а також низку різножанрових художніх творів.

"Чудовий фестиваль. Дуже багато освітньої літератури, багато дитячих книжок, художньої літератури. Я цікавився виданнями на історичну тему - мені це цікаво. Я читаю зранку, десь о 5:30, коли є час. А на ніч читати не можу - швидко засинаю", - зазначив Зеленський.

Разом зі своєю дружиною він відвідав низку експозицій українських видавництв, а також оглянув стенди з іноземною літературою.

Після цього президент взяв участь у марафоні листів для бранців Кремля-2021 "Листівка політв'язню з Арсеналу", під час якого підписав листівку від свого імені.