В Україні зафіксовано максимальний рівень безробіття за чотири роки

За підсумками січня-березня 2021 року рівень безробіття серед українців у віці 15-70 років досяг 10,5%. Показник виріс на 0,4 п.п. в порівнянні з минулим кварталом і на 1,9 п.п. в порівнянні з першим кварталом 2020 року, повідомляє UBR.

Згідно з інформацією Державної служби статистики від 24 червня, це рекордний рівень за чотири роки досліджень.

Загальна кількість безробітного населення в країні складало 1,8 млн людей. Найчастіше в роботі потребують чоловіки (932 тис. Чоловік), безробіття серед жінок поширена дещо менше (873 тис.).

У регіональному розрізі проблема гостріше відчувається в сільській місцевості (11,6%), в місті показник дещо нижчий, 10%.

У першому кварталі поточного року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,4 млн осіб. Рівень зайнятості українців сягає 55%.

За статистикою Держстату, найбільше в країні працевлаштовано чоловіків - 8,1 млн осіб, працюючих жінок - 7,3 млн. Загальна кількість робочої сили - 17,2 млн осіб.