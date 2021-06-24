Кива осоромився зі своєю "підозрою" через вушанку

Кива осоромився зі своєю "підозрою" через вушанку

Народний депутат Ілля Кива розповів сьогодні про нібито вручення йому підозри за поширення символіки тоталітарного режиму, проте в Офісі генерального прокурора таку інформацію спростовують. У відомстві заявили, що одіозному політику про підозру не повідомляли, і повістки не вручали, повідомляє РБК-Украина.

Так, насправді правоохоронці кликали на допит в якості свідків інших осіб, не Киву.

"Народному депутатові України про підозру не повідомлялося та повістки не вручалися. Повістки про виклик до Офісу генерального прокурора на допит в якості свідків у кримінальному провадженні за фактом поширення комуністичної символіки (ст. 436-1 КК України) вручено іншим особам", - розповіла прес-секретарка офісу генпрокурора Наталія Питель

Зауважимо, що перед цим в мережі стали поширювати відео, на якому депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" і з недавнього часу кандидат наук розповідав про вручення йому повістки - Кива запевнив, що його призвали до відповіді за демонстрацію шапки-вушанки з радянською зіркою пів року тому, яку він і зараз з собою носить.

На ролику політик також показує цей головний убір, і стверджує, що в спортзал до нього прийшли співробітники генпрокуратури та ДБР, щоб вручити йому і його тренеру з боксу повістки.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Ілля Кива приміряв шапку з радянською символікою і розмістив знімок в мережі, супроводивши пост спогадом про дідуся, а також закликав заарештувати себе.

Автор: Володимир Костирін

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