Зеленський розповів, про що буде говорити з Байденом

Президент Володимир Зеленський розповів, про що говоритиме з американським лідером Джо Байденом під час свого візиту до США. Візит відбудеться вже наприкінці липня цього року, повідомляє РБК-Украина.

Про це йшлося в інтерв'ю глави держави для програми "VIP з Мосейчук".

Як розповів Зеленський, перед візитом до США він зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. А під час візиту до Білого дому він хоче обговорити декілька важливих блоків.

"У нас декілька блоків, які ми повинні обговорити (з Байденом - ред.). Перше - це безпековий блок, це питання не тільки ПДЧ в НАТО, це питання наших двосторонніх відносин, питання оборонного контракту чи меморандуму між нашими країнами" , - сказав він.

Крім того, на порядку денного зустрічі з президентом США будуть питання щодо російського газопроводу "Північний потік-2", конфлікту на Донбасі та окупації Криму.

"Питання "Північного потоку", питання Донбасу, питання Криму щодо безпеки біля Чорноморського та Азовського узбережжя, питання українського флоту" , - розповів глава держави.

Також Зеленський хоче обговорити з Байденом економічні питання, зокрема, співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Є економічні питання, дійсно, для нас дуже важлива підтримка МВФ, але я хочу з політики перевести конкретно про економіку і про реформи і про те, що є якісь структурні маяки... збільшення оборонних поставок, збільшення військової допомоги" , - додав він.

Автор: Дмитро Левицький