Зеленський назвав себе рівним Меркель і Макрону

Президент Володимир Зеленський, коментуючи свою критику на адресу канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, заявив, що говорив як рівний їм лідер рівної їм країни, повідомляє Деловая столица.

Про це глава держави сказав в інтервʼю "1 + 1".

"Мені здається, що я висловлююсь, як рівний їм президент або представник рівної їм країни. Мені здається, що відношення будь-якої крани до України, як країни другого, третього чи і ще якогось світу — несправедливе. Ми самі, ще раз кажу, зайшли до цієї парадигми, і нас запросили в цей коридор, скажімо так, а ми з нього не можемо вийти. Я вважаю, що різкістю, а вона правдива, — це не гра якась — ми повертаємо субʼєктність нашої країни" , — сказав він.

На думку Зеленського, питання НАТО необхідно перевести з політичної сфери в область безпеки.

"Питання не ввійти до НАТО або ПДЧ, питання — можемо ми протистояти будь-якій країні, будь-якій ескалації з боку Російської Федерації. Ось, що я особисто намагаюсь зробити. І питання Північного потоку… Я його повністю перевів з економічного питання в безпеку. Тому що це правда і не треба грати з України в те, що це економіка, ми вас підтримуємо щодо вашої територіальної цілісності" , — сказав президент.



