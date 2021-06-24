Зеленський про Порошенка: Він не цікавий

Президент Володимир Зеленський запевнив, що п'ятий президент України Петро Порошенко не цікавий йому як політик﻿. Про це глава держави сказав в інтервʼю "1+1, повідомляє Деловая столица.

"Він мені не цікавий. Чесно кажучи, він мені був не цікавий, навіть коли він був президентом України. Спочатку ми всі підтримували його, думали про великі зміни в Україні, потім, коли ми зрозуміли, що він, ну як та історія з полуницею, і мені, здається, тут така сама ситуація, що він вже не є кимось у політиці, але, на жаль, він просто неготовий це усвідомити" , — вважає президент.

При цьому він знову звинуватив Порошенка в зароблянні на війні і державній зраді.

"Усі ці страшні записи, я вважаю, ці телефонні дзвінки - це чиста державна зрада. І те, що він, зробив, коли всі повноваження на переговорах передав Медведчуку, на переговорах між Україною і Росією, це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений у закінченні війни. Ніхто. Тобто люди робили гроші, ось і все", - сказав Зеленський.