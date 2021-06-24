Зеленський – про "ледве живий Мінськ": рішення про стіну з Донбасом повинні ухвалити українці

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі провалу переговорів щодо Донбасу, Нормандського формату та інших за "стіну" з ОРДЛО голосуватиме народ України. При цьому Мінські домовленості, як сказав він, "ледь живі, повідомляє Обозреватель.

Про це він висловився в інтерв'ю журналістці телеканалу "1+1" Наталії Мосейчук. Журналістка заговорила про тему ОРДЛО та сказала, що "Мінськ" помер". Президент погодився з таким твердженням, зазначивши: " Він і народився ледь живим ".

"Питання в тому, що це сьогодні Нормандія, опираючись на Мінськ, чи Мінськ, опираючись на зустрічі в Нормандії. Це єдиний документ і не треба закривати, але треба відкривати іншу адженду.