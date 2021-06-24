Зеленський: РНБО - один із видів моєї зброї і я її застосовую

Президент України Володимир Зеленський назвав Раду національної безпеки і оборони (РНБО) "своєю зброєю", яку він застосовує для того, щоб змінити країну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я завжди говорив, що я прийшов змінити країну. І якщо я розумію, що у політичному житті я маю швидкі інструменти і швидку зброю і втомився домовлятися з тими чи іншими... Тому все, що є у мене під рукою - моя влада. РНБО - один з видів зброї і я її застосовую", - сказав він в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке вийшло в четвер на телеканалі 1+1.

При цьому він зізнався, що не пам'ятає, хто йому підказав ідею використання механізму РНБО.