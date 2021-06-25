Зеленський про спілкування з Кремлем: М'яч на боці Росії

Спілкування української влади з Кремлем сьогодні в основному зводиться до обговорення можливої зустрічі президентів України і Росії, але Володимир Зеленський як і раніше вважає, що з Володимиром Путіним "треба зустрічатися і порушувати важливі питання, повідомляє Сегодня.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю на каналі "1+1".

"З Кремлем сьогодні відносини такі... Це питання нашої можливої зустрічі. Я вважаю, що м’яч сьогодні на боці Російської Федерації. Наші адміністрації контактували щодо порядку денного і терміну та місця зустрічі" , – пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що, великою проблемою є на сьогодні російські паспорти на Донбасі, а те, що це не обговорюється на Мінських переговорах, вже свідчить про порушення з боку Росії.

"Як з ним (Володимиром Путіним. – Ред.) говорити? Зустрічатися, піднімати важливі питання, які є між нашими країнами. Перш за все безпекові питання. паспортизація – один із доказів того, що по Мінську ніхто не йде" , – підкреслив президент.

Зеленський додав, що, на його думку, слід створювати альтернативу Мінським домовленостям, і зустрічі з президентом Росії і президентом США могли б "дати іншу адженду" для вирішення відповідних питань.