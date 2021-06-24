Трамвай з мертвим чоловіком їздив по місту шість годин

Трамвай з мертвим чоловіком їздив по Цюріху шість годин. 64-річний пасажир відчув нездужання в громадському транспорті і помер від зупинки серця по шляху на роботу, повідомляє Лента.Ру.

Син померлого розповів, що тільки через шість годин їзди трамвая по місту хтось із пасажирів звернув увагу, що один з попутників виглядає підозріло. Потім водій трамвая викликав екстрені служби. В управлінні громадського транспорту Цюріха і міської поліції повідомили, що обізнані про інцидент.

Діти помер, син і дочка, не розуміють, чому пасажири так довго не помічали стан їхнього батька і не намагалися йому допомогти. Вони хотіли б привернути увагу до проблеми байдужості і самотності.

"На жаль, моральна мужність більше не є звичайним явищем. У наші дні люди занадто зосереджені на собі і більше не помічають нічого навколо", - підкреслив 40-річний син чоловіка.

Мелані Вегель, викладач Інституту правопорушень і попередження злочинності при Цюріхському університеті прикладних наук, автор курсів про громадянську мужність, заявила, що подія є "одиничним трагічним інцидентом" .