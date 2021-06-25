Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 25 червня 2021

День спокус, зниження життєвої енергії та планування - прогноз найбільш яскравих астрологічних аспектів для кожного знака зодіаку. ﻿У четвер, 25 червня, 15 місячний день місячного календаря. Місяць знаходиться в знаку зодіаку Козоріг. Це хороший період для планування і початку тривалої, завзятої роботи, повідомляє Корреспондент.

Можна зробити те, що давно відкладалося. При цьому не виключено, що справи будуть гальмуватися і виникнуть перешкоди, особливо у грошових питаннях, за вступу на роботу, звернення до начальства або органів влади.

Загалом час сприятливий для спілкування із впливовими людьми, будівництва, роботи з каменем, купівлі-продажу нерухомості та земельних ділянок.

25 червня - день спокус, коли активізується "внутрішній змій" кожної людини. Велика ймовірність ускладнень у відносинах із близьким оточенням. Важливо цілеспрямовано витрачати сили і засоби.

У фазу Спадного Місяця знижується життєздатність, і людина швидше втомлюється, втрачає енергію і стає менш активною. Це період емоційного і фізичного спаду, під час якого краще займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль, а також звільнитися від давніх звичок.

У відносинах - час зближення і романтики. Третя фаза Місяця відмінно підходить для саморозвитку і творення.

П'ятниці протегує Венера, яка несе енергію краси і створює відчуття умиротворення. Корисно зайнятися підбиттям підсумків робочого тижня і звільнитися від непотрібного.

Прогноз для кожного знака зодіаку на 25 червня

Овен (21.03-19.04)

Зірки обіцяють Овнам зміни, пригоди і романтику. Головне в цей день - не боятися ризикувати, інакше нерішучість буде супроводжувати знак наступні кілька місяців.

Телець (20.04-20.05)

Тельців чекають неприємності: можлива чиясь зрада або власна невдача. Однак зірки радять не розчаровуватися, адже з'явиться привід познайомитися або спробувати щось нове. У цей день варто стримувати емоції, тому що вони можуть образити близьких, а також тримати при собі плани на майбутнє.

Близнюки (21.05-21.06)

Плани Близнюків змінять обставини, але саме так зірки оберігають представників знака від серйозних проблем. Проєкт та ініціативи краще відкласти на потім, оскільки існує ризик прорахуватися і відлякати удачу. Корисно зайнятися розв'язання старих проблем.

Рак (22.06-22.07)

У Раків виникне гостре бажання спертися на чиєсь плече, однак робити цього не варто. Всі проблеми потрібно вирішувати самостійно, не розраховуючи на допомогу. Сміливий рух уперед і розумна частка ризику обіцяють успіх у будь-якій справі. Варто обережно поводитися з грошима - є велика ймовірність витратити значну суму на непотрібну річ або втратити гаманець.

Лев (23.07-22.08)

Левам потрібно постаратися бути в гущі подій і швидко реагувати на зміни - саме сьогодні можна сподіватися на удачу. Зірки радять відсунути емоції на другий план і сконцентруватися на матеріальному, а також сміливо пірнати в ділові завдання.

Діва (23.08-22.09)

Дів чекає сприятливий день, щоб звернути гори, взятися за щось складне і знайти союзників. Головне - налаштуватися на позитив і вірити в себе. Важливо фільтрувати інформацію і нікому не довіряти на слово. Критичність буде доречна і допоможе уникнути обману.

Терези (23.09-22.10)

Терези легко і швидко впораються з великим обсягом роботи, якщо не стануть зациклюватися на дрібницях. Наприкінці дня корисно зайнятися домашніми справами - це розслабить і допоможе перезавантажитися. У відносинах не варто робити різких рухів: краще просто поговорити з партнером про найважливіше.

Скорпіон (23.10-21.11)

Зірки обіцяють Скорпіонам суперечливий день, повний натяків. Доведеться ловити контекст і намагатися його правильно інтерпретувати, оскільки ніхто не буде говорити начистоту. Великий шанс нервового зриву, так що важливо не перевантажуватися. Можна пробувати щось нове і братися за цікаві справи.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільцям варто згладжувати гострі кути у спілкуванні і тримати під контролем ділові та особисті зв'язки. У цей день легко назавжди зіпсувати відносини. Зірки радять експериментувати і не боятися нового. Корисно виділити час на серйозні побутові проблеми, адже саме в цей день є шанс їх вирішити.

Козоріг (22.12-19.01)

Козерогам буде складно ігнорувати людей і своєю думкою вони когось образять, а когось, навпаки, надихнуть. Зірки радять не стримуватися - це шкідливо для здоров'я. У цей день варто тримати оборону і не розслаблятися - можливі спроби порушити особистий простір або перейти дорогу.

Водолій (20.01-18.02)

Водоліям варто більше віддавати і відмовлятися від чогось. Чим більше відпустить знак, тим вільніше себе відчує. У цей день корисно стримувати емоції, щоб не зіпсувати відносини, які довго будувалися.

Риби (19.02-20.03)

Риби опиняться один на один із проблемами і неприємностями, які вдасться вирішити, якщо взяти за основу минулий досвід та інтуїцію. Зірки радять бути активними на особистому фронті - це сприятливий час домогтися симпатії активними знаками уваги. Також вдалими будуть операції з фінансами.