У чеському магазині заборонили вхід щепленим проти covid

Підприємець Зузана Михалкова розмістила дві таблички біля входу в магазин дитячих товарів, які забороняють вхід людям, щепленим mRNA вакцинами, повідомляє 420on.

Власниця магазину пояснює цей захід турботою про здоров'я клієнтів і своє власне. Михалкова пояснила, що що вакцинація збільшує ризик передачі коронавірусу від людей, у яких немає симптомів COVID-19 через щеплення.

Власниця магазину вважає, що безпека вакцинації mRNA ще не доведена науково. Тому вона стурбована можливою передачею частинок вакцини неприщепленим клієнтам, наприклад, вагітним жінкам. Через можливу дискримінацію клієнтів Чеська торговельна інспекція (ČOI) вже почала розслідувати цей інцидент.

Було розглянуто дві таблички з написом « Вакцинованим препаратами mRNA вхід заборонений » і зображення зі знаками STOP і перекресленим шприцом розміщені біля входу в магазин. У тексті зазначено, що заборона була введена «для захисту здоров'я вагітних жінок і ненароджених дітей, співробітників і керівництва компанії». Напис дрібним шрифтом вказує на потенційний ризик зараження від безсимптомних носіїв коронавируса в той час, коли значна частина населення вакцинована.

«До початку вакцинації було ясно, що безсимптомних пацієнтів з COVID-19 не було», - свідчить напис.

Чеська торговельна інспекція провела в магазині перевірку.

«Згідно з юридичним висновком інспекції, така поведінка може містити ознаки діскімінаціі», - сказав прес-секретар інспекції Іржі Фреліх.

«В цілому можу сказати, що порушення заборони на дискримінацію може спричинити за собою штраф до трьох мільйонів крон», - сказав Фреліх.

Господиня магазину стверджує, що нічого протизаконного не скоювала.