В Україні чекають реагенти для виявлення штаму "Дельта"

Українські лабораторії можуть проявляти агресивний штам коронавірусу "Дельта". Зараз очікуються постачання реагентів, повідомляє РБК-Украина.

Про це в ефірі "Право на владу" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький

За його словами, технічні можливості є у кількох державних і приватних лабораторій.

"В Україні є технічні можливості перевіряти на вірус "Дельта". Це академія звичайних наук, дві державні лабораторії ЦГЗ і дві приватні лабораторії. Зараз чекаємо реагенти від ВООЗ, надалі будемо їх закуповувати" , - сказав Радуцький.

Автор: Артур Родивилов