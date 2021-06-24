В Україні чекають реагенти для виявлення штаму "Дельта"
Українські лабораторії можуть проявляти агресивний штам коронавірусу "Дельта". Зараз очікуються постачання реагентів, повідомляє РБК-Украина.
Про це в ефірі "Право на владу" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький
За його словами, технічні можливості є у кількох державних і приватних лабораторій.
"В Україні є технічні можливості перевіряти на вірус "Дельта". Це академія звичайних наук, дві державні лабораторії ЦГЗ і дві приватні лабораторії. Зараз чекаємо реагенти від ВООЗ, надалі будемо їх закуповувати", - сказав Радуцький.
Автор: Артур Родивилов