"Не бачу конкурентів": Зеленський розповів про другий термін

Президент України Володимир Зеленський поки точно не каже, чи збирається він йти на другий строк, але водночас вважає, що немає політиків, які могли б скласти йому конкуренцію, повідомляє Сегодня.

Про це він заявив в інтерв'ю на каналі "1+1".

"Це не від мене залежить. Це вибір людей" , – відповів Зеленський на запитання журналістки, чи піде він на інший строк.

Після цього співрозмовниця нагадала главі держави, що раніше він категорично заявляв, що він президент одного терміну.

"Складно казати і складно відповідати на це запитання. Хочеться деякі речі просто зробити. Мені здається, що я багато встигну" , – відповів на це зауваження Зеленський.

При цьому він зазначив, що не бачить жодного політика, який міг би скласти йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах.

За словами Зеленського, його головними суперниками залишаються бідність громадян, війна на Донбасі та погана інфраструктура.

Нагадаємо, на пресконференції, присвяченій двом рокам його президентства Володимир Зеленський на запитання про другий термін відповів, що поки відповідати рано і що це залежатиме від речей, які він зробив або не зробив.