На Чехію обрушився торнадо: руйнування, як після бомбардування

На Південну Моравію в Чехії обрушився сильний шторм з градом і торнадо. Постраждали сім муніципалітетів, найбільшої шкоди отримали Грушки, Моравська-Нова Вес, Лужиці і Мікулчіце, повідомляє Idnes.cz.

Люди виявилися затоплені в будинках, за оцінками рятувальників поранено від 100 до 150 осіб, в тому числі діти.

Пожежні оголосили особливий рівень тривоги. Допомога і підкріплення з усієї країни направляються в цей район.

За словами мера Отахалова, Мікулчіце в районі Годонін виглядає так, як після війни. Автобус перекинувся в селі, то треба шукати людину в спортзалі.

За словами заступника мера Марека Бабіша, половина села Грушки в Бржецлавском районі зрівнялася з землею, а через село пройшов смерч.

Вітер перетворився в вир, розриваючи дахи будинків, ламаючи дерева і зносячи будинки. Південно-Моравського пожежникам не вдалося виїхати на всі заходи. За годину їх було понад 300.

«Ми втручаємося в першу чергу там, де знаходиться під загрозою здоров'я людей», - сказав прес-секретар південно-моравських пожежних Ярослав Мікошка.



Губернатор Південної Моравії Ян Гроліч заявив, що скликав кризовий штаб.

"Це пекло. Тримайся!" - сказав він.

За словами заступника мера Марека Бабіша, половина села Грушки в районі Бржецлав постраждала від торнадо.