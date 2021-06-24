На Чехію обрушився торнадо: руйнування, як після бомбардування
На Південну Моравію в Чехії обрушився сильний шторм з градом і торнадо. Постраждали сім муніципалітетів, найбільшої шкоди отримали Грушки, Моравська-Нова Вес, Лужиці і Мікулчіце, повідомляє Idnes.cz.
Люди виявилися затоплені в будинках, за оцінками рятувальників поранено від 100 до 150 осіб, в тому числі діти.
Пожежні оголосили особливий рівень тривоги. Допомога і підкріплення з усієї країни направляються в цей район.
За словами мера Отахалова, Мікулчіце в районі Годонін виглядає так, як після війни. Автобус перекинувся в селі, то треба шукати людину в спортзалі.
За словами заступника мера Марека Бабіша, половина села Грушки в Бржецлавском районі зрівнялася з землею, а через село пройшов смерч.
Вітер перетворився в вир, розриваючи дахи будинків, ламаючи дерева і зносячи будинки. Південно-Моравського пожежникам не вдалося виїхати на всі заходи. За годину їх було понад 300.
«Ми втручаємося в першу чергу там, де знаходиться під загрозою здоров'я людей», - сказав прес-секретар південно-моравських пожежних Ярослав Мікошка.
Губернатор Південної Моравії Ян Гроліч заявив, що скликав кризовий штаб.
"Це пекло. Тримайся!" - сказав він.
За словами заступника мера Марека Бабіша, половина села Грушки в районі Бржецлав постраждала від торнадо.
«Половина села стерта з лиця землі, залишилися тільки стіни по периметру без дахів, без вікон. У церкві немає даху, у неї немає вежі, по домівках порозкидало машини, людям ніде було сховатися. Села від церкви вниз практично не існує. У школі немає ні фасаду, ні даху», - описав заступник мера Грушки.