Екс-нардепа Рудьковського відправили під варту

Екснардепу та колишньому міністру транспорту та зв’язку Миколі Рудьковському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі організації викрадення Олега Семінського, який раніше очолював компанію "Нафтогазвидобування", а тепер нардеп від "Слуги народу, повідомляє Українська правда.

Відповідний запобіжний захід обрали, оскільки прокурор та сторона захисту подали апеляційні скарги на ухвалу Печерського суду. Відповідно до неї Рудьковський мав перебувати під домашнім арештом до 22 липня.

За результатом розгляду було вирішено повністю задовольнити скаргу обвинувачення. Тепер до 22 липня Рудковський перебуватиме під вартою, куди його взяли у залі суду.

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора розкрили резонансне викрадення у 2012 році керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".

Замовником викрадення виявився колишній бізнес-партнер Семінського, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду міністра транспорту та зв’язку – Микола Рудьковський.