Зеленський розповів як примирити прихильників Ватутіна і Бандери

Президент України Володимир Зеленський назвав свій рецепт примирення українців, котрі шанують націоналістів та УПА з українцями, які шанують героїв Великої Вітчизняної війни, повідомляє Страна.ua.

Своє бачення глава держави виклав в інтерв'ю Наталії Мосейчук на телеканалі "1 + 1". Ведуча поцікавилася, як об'єднати людей, в історії країни яких є Бандера і Шухевич, Ватутін і Жуков, є протести під Офісом президента і є ветерани АТО, серед яких різні думки.

"Не робити з цього всього політичне питання. Не робити великі висновки саме зараз. Це еволюційний процес. Все імена, які залишаться в історії, вони залишаться. Якісь імена будуть точно стерті" , - відповів Зеленський.

Мосейчук запитала, чи повинен бути в Харкові проспект Жукова.