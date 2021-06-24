Україна ввела обов'язковий тест на COVID-19 для туристів з 4 країн

У зв'язку зі стрімким поширенням по світу індійського штаму коронавірусу "Дельта" Кабінет міністрів, як і планував раніше, ввів додаткові заходи на кордоні України. Тепер тим хто приїздить в нашу країну з чотирьох держав необхідно буде здавати тест на коронавірус, повідомляє Страна.ua.

За словами заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, для зменшення ризику поширення штаму "Дельта" в Україні на засіданні уряду 23 червня вирішили заборонити перетинати кордон без негативного результату експрес-тесту прибуваючим з:

Індії;

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії;

Російської Федерації;

Португалії.

Заборона стосується тих, хто перебував на території перелічених країн не менше семи днів. Тести будуть проводити безпосередньо на пунктах пропуску (пунктах контролю).

Прийнята норма почала діяти з 25 червня.