Ломаченко і Накатані провели дуель поглядів

У Лас-Вегасі пройшла прес-конференція та дуель поглядів перед боєм між українцем Василем Ломаченком і японцем Майсаоші Накатані, повідомляє УНІАН.

Боксери вперше зустрілися віч-на-віч.

Дуель поглядів пройшла в дружній атмосфері - Ломаченку навіть вдалося розсмішити Накатані. Українець, який набагато нижче за суперника, поклав руку на плече японцеві та попросив його трохи присісти, щоб бути однакового зросту. Це розвеселило Накатані, який щиро розсміявся.

Face-to-face for the first time, the height difference gets real. ????#LomaNakatani | SATURDAY | ESPN+ - 10pm ET pic.twitter.com/BfDjOIubuD — Top Rank Boxing (@trboxing) June 24, 2021

На пресконференції Ломаченко оцінив Накатані:

"Це міцний хлопець, високий, з﻿ хорошим розмахом рук, а ще він хороший боксер. Саме тому я його вибрав у суперники".

"Не можу дочекатися повернення на ринг. Я хочу показати, хто я в боксі" , - додав українець.

Водночас японський боксер зазначив, що налаштований тільки на перемогу:

"Бій з Ломаченком - це бій, який я повинен виграти та хочу виграти".

Нагадаємо, бій Ломаченко - Накатані пройде в США в ніч з 26 на 27 червня по Києву.