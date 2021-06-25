Названа несподівана користь шоколаду для жінок

Учені з Гарвардської медичної школи та іспанського Університету Мурсії назвали несподівану користь шоколаду вранці. Дослідники довели, що у жінок в постменопаузі легше йде зайва вага і знижується рівень цукру в крові, якщо на сніданок вони дозволяють собі трохи молочних ласощів, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці провели експеримент, в якому взяли участь 19 жінок в постменопаузі. Протягом 14 днів деякі з них харчувалися звичними для себе продуктами, інші з'їдали 100 грамів молочного шоколаду протягом години після пробудження, а треті - за годину до сну.

У тих, хто дозволяв собі солодкий продукт вранці, вага не збільшився, а контроль апетиту, склад мікробіоти кишківника та інші показники покращилися. У жінок також зменшився обсяг талії та рівень глюкози в крові протягом дня. Вечірній прийом шоколаду сприяв збільшенню фізичної активності на наступний день в середньому на 6,9 відсотка. Крім того, у жінок, які вживають ласощі на ніч, знизився апетит і тяга до солодкого.

При цьому жінки обмежували свій раціон в інших джерелах калорій. Ті, хто дозволяли собі шоколад вранці, зменшили кількість споживаних калорій на 16 відсотків, а їх «вечірні» колеги - на 10 відсотків. Автори дослідження підкреслюють, що важливо не тільки вибирати конкретні продукти для вживання, але і особливий час для них.