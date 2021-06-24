Інвестор "СП-2" відповів на заяву про "брудний" російський газ
Голова правління німецького партнера «Газпрому» Wintershall Dea Маріо Мерен відповів на заяву глави Міненерго США Дженніфер Гренхолм про «брудний» російський газ, повідомляє Лента.Ру.
Інвестор проєкту "Північний потік-2» назвав російський газ «дуже якісним і надійним джерелом енергії» для Європи. Він також нагадав, що Wintershall Dea - один із засновників міжнародної ініціативи Methane Guiding Principles і виступає за зниження викидів метану від видобутку газу.
«Газпром» це завдання підтримує, і ми разом працюємо над цим», - заявив Мерен російському виданню РБК.
На думку співрозмовника видання, трубопровідний газ є кращим рішенням, ніж транспортування будь-якого зрідженого природного газу, в тому числі з США, не тільки через надійність поставок і чистоти, але також і через більш доступну ціну.
У травні міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм засумнівалася в екологічності російського газу і назвала його «найбруднішим» у світі. Коментуючи її слова, сенатор Олексій Пушков пожартував, що, на відміну від російського, американський газ складається з «молекул свободи».