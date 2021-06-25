ФСБ показала відео з пострілом в сторону британського есмінця

На поширеному ФСБ ролику видно, що на містку російського сторожового корабля попереджають екіпаж британського есмінця, що він вторгся у нібито територіальні води Росії, і вимагають залишити їх, потім прозвучала команда "Вогонь, повідомляє Украинская правда.

За інформацією РБК російські військові зафіксували перетин британським есмінцем Defender в Чорному морі кордону "російських територіальних вод поблизу Криму" і неодноразово закликали змінити курс, проте корабель не покинув цей район, випливає з відео переговорів екіпажу сторожового корабля, поширеного ФСБ.

Відео зняте на містку судна. Один з моряків повідомляє, що спочатку есмінець йшов чітко по межі.

"41-я хвилина – перетнув державний кордон Російської федерації" , – говорить один із членів екіпажу.

Defender передав російським морякам повідомлення, що есмінець виконує "мирний перехід" (innocent passage) відповідно до міжнародних норм.

У відповідь прозвучала вимога покинути "територіальні води Росії", "щоб уникнути інцидентів". Воно було повторене кілька разів, паралельно офіцери віддавали накази про підготовку артилерійської установки.

Російські військові повідомили британським, що відкриють вогонь, якщо Defender не покине територіальні води Росії. Вони також заявили, що "в цьому випадку Росія не буде нести відповідальність за пошкодження корабля".