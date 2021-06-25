Зеленський вважає Мінські домовленості "ледве живим" документом
Президент України Володимир Зеленський назвав Мінські домовленості “ледве живим” документом та переконаний, що його зустрічі з президентами США та РФ можуть сформувати новий порядок денний у врегулюванні ситуації на Донбасі, повідомляє УНИАН.
Про це глава держави розповів у ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1». Зеленський відзначив, що за інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, РФ вже видала на Донбас 650 тисяч своїх паспортів, з них — 350-400 тисяч підтверджені.
“Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає у Мінських домовленостях. Це говорить про те, що вони порушуються з боку РФ”, - заявив він.
На переконання глави Української держави російська “паспортизація” на Донбасі є свідчення того, що “Мінські домовленості” не виконуються Росією.
“Він (“Мінськ” - ред.) і народився ледве живим. Те, що було підписане 2015-го, я вважаю, ледве живе. Питання в тому, що це сьогодні “Нормандія”, опираючись на “Мінськ”, чи “Мінськ”, опираючись на зустрічі в “Нормандії”. Це єдиний документ і не треба закривати, але треба відкривати іншу адженду (порядок денний — ред.). Я вважаю, що зустріч з президентом Росії і зустріч моя з президентом США може надати іншу адженду у вирішенні цих питань. Принаймні, нам потрібно спробувати”, - переконаний Зеленський.