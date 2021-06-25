Зеленський вважає Мінські домовленості "ледве живим" документом

Президент України Володимир Зеленський назвав Мінські домовленості “ледве живим” документом та переконаний, що його зустрічі з президентами США та РФ можуть сформувати новий порядок денний у врегулюванні ситуації на Донбасі, повідомляє УНИАН.

Про це глава держави розповів у ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1». Зеленський відзначив, що за інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, РФ вже видала на Донбас 650 тисяч своїх паспортів, з них — 350-400 тисяч підтверджені.

“Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає у Мінських домовленостях. Це говорить про те, що вони порушуються з боку РФ” , - заявив він.

На переконання глави Української держави російська “паспортизація” на Донбасі є свідчення того, що “Мінські домовленості” не виконуються Росією.