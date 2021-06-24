Зеленський пояснив, чому не хоче звільняти Єрмака
Президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру звільняти главу свого офісу Андрія Єрмака. При цьому глава держави запевнив, що Єрмак покине владні кабінети разом з ним, повідомляє Дзеркало тижня.
«Пан Єрмак - реально потужний менеджер. І не на словах, що не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24/7 тільки заради України», - заявив президент в інтерв'ю, яке транслювалося на каналі« 1 + 1 »увечері в четвер, 24 червня.
«Він прийшов зі мною і піде зі мною. І не буде залишатися на будь-яких посадах. Єрмак був зі мною з самого початку», - додав Зеленський.
За його словами, він повністю довіряє керівнику ОП, а у Служби безпеки України «нуль питань до цієї людини».