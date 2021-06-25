У Росії впав військовий літак, усі загинули (фото, відео)

У Росії в Ленінградській області впав і повністю згорів транспортно-бойовий вертоліт Мі-8, що здійснював навчально-тренувальний політ. Всі, хто перебували на борту, загинули, повідомляє Сьогодні.

На місці катастрофи вертольота / t.me/ENews112

Аварія сталася в Гатчинському районі біля села Корпікюля, вертоліт належав Росгвардіі.

"Транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 авіаційної ескадрильї Північно-Західного округу Росгвардії у результаті авіаційної події впав у Ленінградській області. Вертоліт виконував навчально-тренувальний політ без засобів озброєння на борту" , – повідомили в обласному ГУ МНС.

На місці катастрофи вертольота / t.me/ENews112

Після падіння вертольота почалася пожежа, на фото і відео з місця інциденту видно стовп чорного диму.

За попередньою інформацією Росгвардії, всі три члени екіпажу, що перебували на борту (пілот, другий пілот і бортінженер), загинули.

Причини аварії встановлюються.

Зазначимо, минулого року ще один вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Росії розбився у Московській області при виконанні навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, тоді також загинув весь екіпаж.

Нагадаємо, у травні в Білорусі в Барановичах впав військово-навчальний літак Як-30. Двоє льотчиків катапультувалися, але обидва загинули.