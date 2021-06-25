На Алеї зірок з'явилася табличка The Hardkiss

На Алеї зірок з'явилася 66 іменна табличка, яка має назву українського рок-гурту The Hardkiss, повідомляє УНІАН.

Цьогоріч групі виповнюється десять років. Музиканти кажуть, довго вагалися чи погоджуватись на таку пам’ятку, мовляв, не люблять, коли їх називають "зірками". Однак прийняли пропозицію заради своїх прихильників.