Рішення щодо проходу британського есмінця біля Криму приймалося Джонсоном

Рішення щодо проходу есмінця HMS Defender в Чорному морі було прийнято прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією The Telegraph, рішення про прохід поряд з Кримом було доведено до командування есмінця за два дні до інциденту. Ідея про прохід корабля стала причиною суперечки між міністром закордонних справ Домініком Раабом і міністром оборони Беном Уоллесом, який, як повідомляє видання, і запропонував подібний маршрут.

Глава МЗС висловив побоювання, що Москва нібито може використовувати цей інцидент на свою користь і попереджав про це.

"Вся суперечка була між Раабом та Уоллесом, потім це перейшло до прем'єр-міністра, щоб він прийняв рішення" , - повідомило джерело видання.

Раніше Джонсон заявив про законність дій есмінця Defender в Чорному морі. Політик додав, що британські військовослужбовці легально пересувалися в міжнародних водах біля Кримського півострова.