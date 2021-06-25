Путіна на саміті не буде: в ЄС відхилили ідею Меркель

Глави держав і урядів Євросоюзу на саміті в Брюсселі відкинули ідею канцлера ФРН Ангели Меркель і лідера Франції Еммануеля Макрона запросити президента Росії Володимира Путіна на зустріч лідерів країн ЄС, повідомляє Лента.Ру.

Про це проінформувало агентство Bloomberg. За інформацією ТАСС, на саміті будуть розглядатися ініціативи держав ЄС з вибудовування подальших відносин з Росією.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ініціатива запросити Путіна на саміт з лідерами Євросоюзу, ймовірно, пов'язана з минулою в Женеві зустріччю російського та американського лідерів. Лавров зазначив, що, по всій видимості, женевські переговори були сприйняті в Брюсселі як сигнал до того, що «тепер можна і вам трошки проявити свою самостійність».

23 червня Financial Times повідомляло, що Німеччина і Франція закликали ЄС до більш щільної взаємодії з Росією. Зокрема, деякі дипломати та сама канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонували запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт з лідерами країн Євросоюзу. Ідею підтримав і французький президент Еммануель Макрон.