II відтворив фрагменти картини Рембрандта

Відвідувачі Рейксмузеум в Амстердамі, столиці Нідерландів, зможуть побачити найвідомішу картину Рембрандта "Нічна варта" у своєму первісному вигляді. Роботу було обрізано в 1715 році, щоб помістити в новий простір Королівського палацу, однак зараз її вдалося реставрувати за допомогою штучного інтелекту, повідомляє Обозреватель.

Як пише The New York Times﻿, відновити полотно взявся старший науковий співробітник музею Роберт Ердман. Він навчив комп'ютер відтворювати втрачені елементи піксель за пікселем у стилі Рембрандта. За словами Ердмана, проєкт такої складності став можливий завдяки відносно новій технології, відомій як згорткові нейронні мережі – клас алгоритмів штучного інтелекту, призначених для допомоги комп'ютерам у розумінні зображень.

Роберт Ердман відновив втрачені фрагменти картини. Джерело: The New York Times

Саму картину було написано 1642 року, і відтоді полотно стало національним надбанням, що не захистило його – по всьому периметру були відрізані та загублені великі смуги. З ХІХ століття "Нічна варта" перебуває в Галереї пошани Державного музею Нідерландів.

Процес встановлення втрачених фрагментів. Джерело: The New York Times

Зазначається, що вирізана картина має ширину близько 15 футів і висоту 13 футів (1 фут = 30,48 см). Приблизно два фути від лівого краю полотна були відрізані та ще дев'ять дюймів (1 дюйм = 2,54 см) від верху. Менший збиток було завдано нижній частині, яка втратила близько п'яти дюймів, і правій стороні – там прибрали три.

Комп'ютер відтворив втрачені елементи піксель за пікселем у стилі Рембрандта. Джерело: The New York Times

Реконструкція дозволить відвідувачам побачити втрачені фігури зліва – двоє чоловіків і хлопчик – і, що більш важливо, відчути скрупульозну конструкцію Рембрандта в композиції твору. З відсутніми частинами початковий динамізм шедевру повертається до життя, що дає уявлення про первинний задум художника.

З відсутніми частинами початковий динамізм шедевру повертається до життя. Джерело: The New York Times

Тепер уперше за більш ніж 300 років публіка зможе побачити картину "майже в тому вигляді, в якому її було задумано", зазначив директор музею Тако Діббітс. Відновлені відрізані частини повісили поруч з оригіналом, щоб дати уявлення про "Нічну варту", як задумав Рембрандт.

Відновлені відрізані частини повісили поруч з оригіналом. Джерело: The New York Times

Варто зазначити, що одна копія "Нічної варти" вже існує. Її зробив голландський художник Герріт Лунденс ще в ХVІІ столітті, через 12 років після створення оригіналу, й до того, як його було обрізано. Однак його стиль був далеко не таким детальним, як у Рембрандта. Композиція Лунденса також набагато вільніша, фігури безладно розкидані по полотну, тому її не можна було використовувати для точного відтворення.

Відновлені відрізані частини, повішені поруч з оригіналом, дають уявлення про задум Рембрандта. Джерело: The New York Times

"Нічну варту" відновили за допомогою штучного інтелекту. Джерело: The New York Times

Нагадаємо, в Україні створили унікальний надшвидкий бойовий дрон ACE ONE, який управляється за допомогою системи штучного інтелекту. Вона може керувати "роєм таких безпілотників". Швидкість винаходу наближена до надзвукової, а для радарів він фактично невидимий.

Також раніше канадський кінематографіст і дизайнер віртуальної реальності за допомогою штучного інтелекту реконструював реальний вигляд римських імператорів. Для моделювання реалістичних рис обличчя, волосся і шкіри нейронна мережа Artbreeder проаналізувала близько сотні бюстів імператорів Стародавнього Риму, а потім за допомогою фоторедактора Вошарт додала до кожного зображення деталі, помічені на монетах, творах мистецтва і в письмових описах.

Штучний інтелект – це властивість інтелектуальних систем виконувати творчі функції, які традиційно вважаються прерогативою людини; наука і технологія створення інтелектуальних машин, особливо інтелектуальних комп'ютерних програм. ШІ пов'язаний саме з таким завданням використання комп'ютерів для розуміння людського інтелекту, але не обов'язково обмежується біологічно правдоподібними методами.