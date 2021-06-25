II відтворив фрагменти картини Рембрандта
Відвідувачі Рейксмузеум в Амстердамі, столиці Нідерландів, зможуть побачити найвідомішу картину Рембрандта "Нічна варта" у своєму первісному вигляді. Роботу було обрізано в 1715 році, щоб помістити в новий простір Королівського палацу, однак зараз її вдалося реставрувати за допомогою штучного інтелекту, повідомляє Обозреватель.
Як пише The New York Times, відновити полотно взявся старший науковий співробітник музею Роберт Ердман. Він навчив комп'ютер відтворювати втрачені елементи піксель за пікселем у стилі Рембрандта. За словами Ердмана, проєкт такої складності став можливий завдяки відносно новій технології, відомій як згорткові нейронні мережі – клас алгоритмів штучного інтелекту, призначених для допомоги комп'ютерам у розумінні зображень.
Саму картину було написано 1642 року, і відтоді полотно стало національним надбанням, що не захистило його – по всьому периметру були відрізані та загублені великі смуги. З ХІХ століття "Нічна варта" перебуває в Галереї пошани Державного музею Нідерландів.
Зазначається, що вирізана картина має ширину близько 15 футів і висоту 13 футів (1 фут = 30,48 см). Приблизно два фути від лівого краю полотна були відрізані та ще дев'ять дюймів (1 дюйм = 2,54 см) від верху. Менший збиток було завдано нижній частині, яка втратила близько п'яти дюймів, і правій стороні – там прибрали три.
Реконструкція дозволить відвідувачам побачити втрачені фігури зліва – двоє чоловіків і хлопчик – і, що більш важливо, відчути скрупульозну конструкцію Рембрандта в композиції твору. З відсутніми частинами початковий динамізм шедевру повертається до життя, що дає уявлення про первинний задум художника.
Тепер уперше за більш ніж 300 років публіка зможе побачити картину "майже в тому вигляді, в якому її було задумано", зазначив директор музею Тако Діббітс. Відновлені відрізані частини повісили поруч з оригіналом, щоб дати уявлення про "Нічну варту", як задумав Рембрандт.
Варто зазначити, що одна копія "Нічної варти" вже існує. Її зробив голландський художник Герріт Лунденс ще в ХVІІ столітті, через 12 років після створення оригіналу, й до того, як його було обрізано. Однак його стиль був далеко не таким детальним, як у Рембрандта. Композиція Лунденса також набагато вільніша, фігури безладно розкидані по полотну, тому її не можна було використовувати для точного відтворення.
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Штучний інтелект – це властивість інтелектуальних систем виконувати творчі функції, які традиційно вважаються прерогативою людини; наука і технологія створення інтелектуальних машин, особливо інтелектуальних комп'ютерних програм. ШІ пов'язаний саме з таким завданням використання комп'ютерів для розуміння людського інтелекту, але не обов'язково обмежується біологічно правдоподібними методами.