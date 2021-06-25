ООН повідомила про зростання споживання канабісу через пандемію

Близько 275 млн осіб у світі вживали наркотики торік. При цьому понад 36 млн страждали від розладів, пов'язаних із застосуванням наркотичних засобів, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться у Всесвітній доповіді про наркотики, опублікованій в четвер, 24 червня, Управлінням ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) у Відні.

Як випливає з документа, більшість зі згаданих у ньому країн повідомили про зростання використання канабісу на тлі пандемії. Так, в ході опитувань 42% медпрацівників у 77 країнах повідомили, що споживання цієї речовини збільшилася. Крім того, спостерігалося розширення використання фармацевтичних препаратів з його змістом в немедичних цілях.

У доповіді також наголошується, що за останні 24 роки в деяких частинах світу вживання канабісу в цілому зросло в чотири рази. При цьому частка підлітків, що сприймають цей наркотик як шкідливий, знизилася на 40%, незважаючи на докази того, що його застосування пов'язане з різними видами шкоди для здоров'я та іншими негативними наслідками, особливо - серед регулярних довгострокових споживачів.

Крім того, звіт UNODC продемонстрував, що наркотичний ринок швидко відновив роботу після застою на початку пандемії, в результаті чого стався сплеск незаконного обороту. До зростання поставок привели, зокрема, збільшення кількості наземних і водних маршрутів наркотрафіку, використання для незаконного обороту приватних літаків, а також безконтактних способів доставки препаратів кінцевим споживачам.

У грудні 2020 Комісія ООН з наркотичних засобів виключила медичну коноплю і її похідні зі списку IV, в який включені найнебезпечніші наркотики, що підлягають найсуворішому контролю - наприклад, героїн і кокаїн.