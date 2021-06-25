СБУ викрила схему вимагання грошей за фейковими онлайн-кредитами

Кіберспеціалісти Служби безпеки розкрили в Києві масштабну схему вимагання грошей з громадян за незаконне оформлення онлайн-кредитів, повідомляє УНІАН.

Як повідомляє пресцентр СБУ, схему організували власники двох столичних кредитно-фінансових установ.

"Використовуючи бази даних своїх клієнтів, ділки оформляли на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. Розмір "річних" склав понад 1500%" , - розповіли в СБУ.

У разі несплати грошей зловмисники погрожували потерпілим насильством і фізичною розправою.

Зловмисники погрожували потерпілим / фото СБУ

Від діяльності псевдоколекторів постраждало понад 60 тис. людей. Встановлено, що організатори оборудки залучили понад 50 так званих "телефонних колекторів", які телефонували "боржникам" і психологічно тиснули на них.

За даними СБУ, для легалізації протиправної діяльності учасники схеми направляли до банківських установ і контролюючих органів завідомо неправдиву звітність про сформовану заборгованість і пеню.

Оперативники провели обшуки в офісних приміщеннях ділків і виявили: обладнання і програмне забезпечення, яке зловмисники використовували для анонімних телефонних номерів під час дзвінків з погрозами; майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, з якої вони адміністрували бази "клієнтів" і здійснювали облік псевдоборгів; а також документальні матеріали із доказами незаконної діяльності.

Постраждали понад 60 тисяч осіб / фото СБУ

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушення, додали в СБУ.