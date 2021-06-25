Вчені знайшли десятки придатних до життя планет

Американські астрономи визначили 29 потенційно придатних для життя планет, з яких нібито можна спостерігати за Землею. Зазначається, що їхні "інопланетні мешканці" здатні бачити транзит нашої планети і перехоплювати людські радіопередачі, повідомляє Обозреватель.

Однак чи приведуть вони до встановлення контакту з розвиненою цивілізацією – спірне питання, визнали самі вчені. Про деталі дослідження повідомило The Guardian﻿.

Так, щоб з'ясувати, які прилеглі зоряні системи підходять для спостереження, астрономи звернулися до каталогу положення і руху зірок Gaia Європейського космічного агентства﻿. На підставі цього вони визначили їх 2034 штук у межах 100 парсеків (326 світлових років), які могли б виявити транзит Землі в будь-який час від 5000 років тому до 5000 років у майбутньому.

Одна така зірка (Ross 128) – червоний карлик у сузір'ї Діви, який перебуває приблизно за 11 світлових років від нас. За словами вчених, це досить близько, щоб приймати радіосигнали з Землі, а ще планета зірки майже вдвічі більша за нашу.

На відстані 45 світлових років було виявлено ще одну зірку – Trappist-1, яка теж розташована досить близько, "щоб підслуховувати людські радіопередачі". У неї є принаймні сім планет, чотири з яких розташовані в помірній, придатній для життя зоні, але вони не зможуть спостерігати транзит Землі протягом наступних 1642 років, кажуть фахівці.

Астрономи визначили 29 планет, із яких нібито можна спостерігати за Землею

Професорка Бет Біллер з Інституту астрономії Единбурзького університету, яка не брала участі в дослідженні природи, заявила, що ця робота може змінити підхід вчених до пошуку позаземного життя.

"Метод транзиту вимагає дуже точного поєднання між транзитною планетою, її зіркою і сонцем, щоб ця планета могла бути виявлена, тому такий результат недивний. Тепер мені цікаво, яка частина зірок у каталозі найближчих до Gaia має відповідну точку огляду для виявлення Землі за допомогою інших методів – променевих швидкостей або прямої побудови зображень" , – поділилася думкою вона.

Професорка астрономії і директорка Інституту Карла Сагана в Корнельському університеті в Нью-Йорку Ліза Калтенеггер і астрофізик з Американського музею природної історії доктор Джекі Феерті, які проводили дослідження, додали, що приблизно 70% таких планет виявляються, коли "інопланетні світи" проходять перед своїми зірками і блокують частину світла, що потрапляє в телескопи вчених.

Тепер обсерваторії майбутнього, такі як космічний телескоп ім. Джеймса Вебба NASA, який мають запустити в 2021 році, шукатимуть ознаки життя на "екзопланетах", аналізуючи склад їхніх атмосфер.