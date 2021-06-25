Вчені знайшли десятки придатних до життя планет
Американські астрономи визначили 29 потенційно придатних для життя планет, з яких нібито можна спостерігати за Землею. Зазначається, що їхні "інопланетні мешканці" здатні бачити транзит нашої планети і перехоплювати людські радіопередачі, повідомляє Обозреватель.
Однак чи приведуть вони до встановлення контакту з розвиненою цивілізацією – спірне питання, визнали самі вчені. Про деталі дослідження повідомило The Guardian.
Так, щоб з'ясувати, які прилеглі зоряні системи підходять для спостереження, астрономи звернулися до каталогу положення і руху зірок Gaia Європейського космічного агентства. На підставі цього вони визначили їх 2034 штук у межах 100 парсеків (326 світлових років), які могли б виявити транзит Землі в будь-який час від 5000 років тому до 5000 років у майбутньому.
Одна така зірка (Ross 128) – червоний карлик у сузір'ї Діви, який перебуває приблизно за 11 світлових років від нас. За словами вчених, це досить близько, щоб приймати радіосигнали з Землі, а ще планета зірки майже вдвічі більша за нашу.
На відстані 45 світлових років було виявлено ще одну зірку – Trappist-1, яка теж розташована досить близько, "щоб підслуховувати людські радіопередачі". У неї є принаймні сім планет, чотири з яких розташовані в помірній, придатній для життя зоні, але вони не зможуть спостерігати транзит Землі протягом наступних 1642 років, кажуть фахівці.
Професорка Бет Біллер з Інституту астрономії Единбурзького університету, яка не брала участі в дослідженні природи, заявила, що ця робота може змінити підхід вчених до пошуку позаземного життя.
"Метод транзиту вимагає дуже точного поєднання між транзитною планетою, її зіркою і сонцем, щоб ця планета могла бути виявлена, тому такий результат недивний. Тепер мені цікаво, яка частина зірок у каталозі найближчих до Gaia має відповідну точку огляду для виявлення Землі за допомогою інших методів – променевих швидкостей або прямої побудови зображень", – поділилася думкою вона.
Професорка астрономії і директорка Інституту Карла Сагана в Корнельському університеті в Нью-Йорку Ліза Калтенеггер і астрофізик з Американського музею природної історії доктор Джекі Феерті, які проводили дослідження, додали, що приблизно 70% таких планет виявляються, коли "інопланетні світи" проходять перед своїми зірками і блокують частину світла, що потрапляє в телескопи вчених.
Тепер обсерваторії майбутнього, такі як космічний телескоп ім. Джеймса Вебба NASA, який мають запустити в 2021 році, шукатимуть ознаки життя на "екзопланетах", аналізуючи склад їхніх атмосфер.