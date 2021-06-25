Німеччина та США готують домовленості щодо "СП-2"

Влада Німеччини і США мають намір укласти угоди, які гарантуватимуть захист України і Європи від російського газопроводу Північний потік-2, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив глава американського Держдепу Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу ARD, оприлюдненому на сайті відомства в четвер, 24 червня.

"Я думаю, дуже важливо, щоб ми разом з Німеччиною і з іншими союзниками зробили дуже конкретні кроки, щоб переконатися в тому, що Росія не зможе використовувати цей трубопровід в якості інструменту примусу, як зброю проти України, проти інших країн Східної Європи і, якщо вже на те пішло, проти самої Європи через посилюється, на жаль, залежно від російської нафти і газу ", - заявив держсекретар.

Блінкен додав, що і Вашингтон, і Берлін хочуть укласти "дуже надійні і конкретні угоди" з цього питання, а також висловив надію, що домовленості вдасться досягти в найближчі тижні.

У той же час глава Держдепу підкреслив, що поки невідомо, чи встигнуть боку узгодити всі деталі до майбутнього візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в США, проте, за його словами, для цього робиться все можливе.

Нагадаємо, перший після вступу на посаду президента США Джо Байдена візит канцлера Німеччини до Вашингтона може відбутися в липні або серпні. Метою поїздки є врегулювання спору з-за Севпотока-2.