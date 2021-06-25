Лідери ЄС розробляють нові антиросійські санкції

Лідери країн Євросоюзу доручили зовнішньополітичній службі ЄС під керівництвом Жозепа Борреля вивчити варіанти для введення нових санкцій проти Росії. Про це йдеться в підсумковому за результатами саміту ЄС заяві, оприлюдненій в ніч на п'ятницю, 25 червня, повідомляє Кореспондент.

Згідно з документом, спільнота має намір таким чином підготуватися на випадок майбутньої шкідливої діяльності Москви.

"Євросоюз наголосив на необхідності твердої та скоординованої відповіді на будь-яку майбутню шкідливу діяльність Росії. З цією метою Європейська Рада закликала Єврокомісію і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля надати можливості для додаткових обмежувальних заходів, включаючи економічні" , - зазначено в комюніке.

Водночас Європейський рада доручила Боррелю розробити можливості для діалогу між Брюсселем і Москвою з таких тем, як клімат і охорона навколишнього середовища, охорона здоров'я, окремі питання зовнішньої політики та політики безпеки, включаючи відносини з Іраном, Сирією та Лівією.

Як зазначено, саме перераховані питання становлять інтерес для Євросоюзу.