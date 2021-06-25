Лідери ЄС розробляють нові антиросійські санкції

Лідери ЄС розробляють нові антиросійські санкції

Лідери країн Євросоюзу доручили зовнішньополітичній службі ЄС під керівництвом Жозепа Борреля вивчити варіанти для введення нових санкцій проти Росії. Про це йдеться в підсумковому за результатами саміту ЄС заяві, оприлюдненій в ніч на п'ятницю, 25 червня, повідомляє Кореспондент.

Згідно з документом, спільнота має намір таким чином підготуватися на випадок майбутньої шкідливої діяльності Москви.

"Євросоюз наголосив на необхідності твердої та скоординованої відповіді на будь-яку майбутню шкідливу діяльність Росії. З цією метою Європейська Рада закликала Єврокомісію і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля надати можливості для додаткових обмежувальних заходів, включаючи економічні", - зазначено в комюніке.

Водночас Європейський рада доручила Боррелю розробити можливості для діалогу між Брюсселем і Москвою з таких тем, як клімат і охорона навколишнього середовища, охорона здоров'я, окремі питання зовнішньої політики та політики безпеки, включаючи відносини з Іраном, Сирією та Лівією.

Як зазначено, саме перераховані питання становлять інтерес для Євросоюзу.

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