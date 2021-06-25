Байден забув про обвалення будинку на людей у Флориді

Президент США Джо Байден під час виступу перед журналістами забув про обвалення 12-поверхового житлового будинку у Флориді, де під завалами пропали безвісти десятки людей. Трансляція велася на YouTube-каналe Білого дому, повідомляє Лента.Ру.

Американський лідер вже завершував свою промову, пояснюючи це тим, що йому пора сідати в вертоліт. У залі піднявся гул, тоді віцепрезидент Камала Харріс підійшла до глави держави та щось йому сказала, ймовірно, нагадала про трагедію.

"О, так, я прошу вибачення. Дякую, пані віце-президент" , - сказав Байден.

Він зазначив, що відправить до Флориди федеральні сили США, якщо влада штату про це попросить.

Про трощу багатоповерхівки в Серфсайд (Surfside) стало відомо вранці 24 червня. Десятки людей опинилися під завалами після руйнування частини 12-поверхового житлового будинку недалеко від міста Майамі-Біч у Флориді. За даними місцевої влади, рятувальникам вдалося знайти тіло тільки однієї людини.