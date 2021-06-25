Боротьба Китаю з криптовалютами допоможе заробляти на них

Боротьба влади Китаю з криптовалютами й обмеження, що вводяться Пекіном у цій галузі, незабаром позитивно позначаться на майнерах і допоможуть заробити на обробці транзакцій, повідомляє Лента.Ру.

Починаючи з травня китайський уряд запровадив фактичну заборону на майнінг криптовалют і операції з ними через побоювання щодо впливу обладнання на довкілля і через острах конкуренції з боку криптовалют для цифрового юаня, що розробляється Народним банком Китаю.

До останнього моменту на Китай припадало близько 75 відсотків усіх світових потужностей для майнінгу біткоїна. Очікується, що 90 відсотків з них будуть перенесені за межі країни.

З одного боку, це може підвищити витрати на майнінг - через більш дорогі ресурси в інших країнах і підвищений попит на обладнання. З іншого, загальна обчислювальна потужність, задіяна в біткоїн-транзакціях, неминуче знизиться.

Це в свою чергу означатиме, що за проведення кожної операції майнери зможуть розраховувати на підвищену ставку винагороди. Фактично майнери з інших країн будуть відчувати знижену конкуренцію через те, що багато китайських гравців не зможуть переїхати в умовах пандемії.