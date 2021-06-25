ВООЗ: штам "Дельта" вдвічі заразніший звичайного

Індійський різновид коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніший вихідного штаму, виявленого в Ухані, заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації Охорони здоров'я Сумья Свамінатан, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Трансляція сеансу питань і відповідей велася на сторінці ВООЗ в Twitter. За словами Свамінатан, враховуючи швидкість поширення, варіант "Дельта" може стати домінуючим штамом коронавірусу в світі.