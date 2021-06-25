Курс валют НБУ на 25 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 25 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 24 июня, повысился на 19 коп до 27.46 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 19 коп до 32.79 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 4 коп до 3.80 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 38.19 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 29.90 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 7.25 за 1 польский злотый.