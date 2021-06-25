УЗ дозволила вибирати квитки у вагони з кондиціонером

Пасажири "Укрзалізниці" (УЗ) отримали можливість вибрати вагон з кондиціонером при покупці квитка на поїзд. Зробити це можна в системі booking.uz.gov.ua. Також можна уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток у касі, повідомляє Сегодня.

"Купуючи квитки на поїзд, клієнти "Укрзалізниці" можуть перевірити наявність кондиціонера в вагоні... У системі booking.uz.gov.ua ваони без кондиціювання мають відповідну позначку на сторінці вибору місця, поруч з типом вагона" , – повідомила пресслужба УЗ.

Майже половина вагонів УЗ обладнана системами кондиціонування, в тому числі вони встановлені у всіх поїздах "Інтерсіті+". Крім того, такі системи встановлюються в усіх нових вагонах, які купує УЗ, а також тих, що пройшли модернізацію.

Якою має бути температура повітря у вагоні

У вагоні з кондиціонером температура повинна бути від +22 до + 26°C.

"На початку подорожі вона може бути більше, адже кондиціонування включається після відправлення поїзда, і потрібен час, близько 20 хвилин, на охолодження повітря в вагоні" , – уточнили в УЗ.

У вагонах, які не обладнані кондиціонерами, повинні відкриватися вікна (крім аварійних виходів та найстаріших вагонів з дерев'яними вікнами).

Якщо під час поїздки виникли проблеми або у вагоні підвищена температура, пасажири можуть звертатися до провідника або начальника поїзда.