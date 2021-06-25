Зеленський пояснив чому заблокував КСУ і відсторонив Тупицького

Конституційний Суд України, ухвалюючи рішення щодо антикорупційних реформ, реформі землі й мови, перебував під впливом різних політичних і бізнес-груп, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю журналістці Наталії Мосейчук.

"Я заблокував дії Конституційного Суду, які вважаю неправомірними. Не тільки я, а рішенням РНБО. Все-таки, не я один, а своїм підписом я ввів у дію" , — сказав глава держави.

Говорячи про голову КС Тупицького, Зеленський висловив думку, що "його субʼєктизували різними фінансовими важелями різні групи, зокрема, політичні та бізнес-групи, які супроводжують досі його життя і роботу".

За словами Зеленського, він зустрічався з Тупицьким і в ході зустрічі "він різні питання порушував". "З цими питаннями можна десь погоджуватися, можна говорити, що це неідеальні законопроєкти, але одна справа — змінювати їх якимись правками, але не ламати повністю систему".

Говорячи про судову реформу, Зеленський сказав, що "перезавантаження всієї судової системи — це в принципі два важливих закони, — Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя".