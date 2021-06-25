На олімпіадi перше інфікування штамом "Дельта"

Спортсмен збірної Уганди, який зі своєю командою знаходиться в Японії і у якого раніше місцева влада виявили коронавірус, виявився інфікований штамом "Дельта". Перед прильотом спортсмен отримав другу дозу вакцини британо-шведського виробника AstraZeneca і за 72 години до вильоту з Уганди здав негативний тест на коронавірус, повідомляє Страна.ua.

Про це пише ТАСС з посиланням на японське агентство Кіодо.

Це стало першим інцидентом, коли іноземний атлет, який прибув до Японії для участі в Олімпіаді, виявився інфікований коронавірусів. Тепер це ще і перший випадок інфікування штамом "дельта".

20 червня олімпійська збірна Уганди прибула до Японії для участі в майбутніх літніх Олімпійських Іграх. Після прильоту команда в аеропорту здала тести на коронавірус, і у одного члена збірної результат виявився позитивним.

Йому було відмовлено у в'їзді до Японії, в той час як решта вісім спортсменів здали негативні тести і вирушили на орендованому автобусі до місця розміщення в місті Ідзумі-Сано на заході країни.

Після прибуття їх опитали місцеві лікарі, які встановили, що все угандійці останнім часом підтримували тісний контакт з зараженим учасником збірної.

У підсумку спортсмени були до 3 липня ізольовані в готелі, їм також наказали щодня проходити тестування на коронавірус. Через три дні коронавірус виявили ще у одного члена команди.

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемії коронавируса змагання перенесли на рік, тепер вони відбудуться 23 липня-8 серпня. 20 березня організатори остаточно вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників. 21 червня на допуск місцевих глядачів був встановлений ліміт в 10 тис. Чоловік, заповнюваність спортивних об'єктів під час змагань не повинна перевищувати 50%.