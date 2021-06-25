Обвал будівлі у Флориді: майже 100 осіб зникли безвісти

Майже 100 осіб вважаються зниклими після обвалення висотного житлового будинку в американському місті Маямі (штат Флорида), як мінімум одна людина загинула, посилаючись на американські ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На місці обвалення за участю 80 бригад рятувальників ведуться масштабні пошуково-рятувальні роботи людей, що перебували в будинку. Їм вдалося витягти з-під завалів близько 35 осіб. Двох людей госпіталізували, їх стан – важкий. Ще близько 10 отримали медичну допомогу на місці.

Причина обвалення будівлі невідома, це сталося вночі.