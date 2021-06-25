Мешканців Донбасу заманюють в "армію ЛНДР" російськими паспортами

СММ ОБСЄ зафіксувала, як на Донбасі агітують людей приєднуватися до "армії" сепаратистів в обмін на грошову винагороду і допомогу в отриманні паспортів РФ. Про це сказав постпред при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні ради ОБСЄ в п'ятницю, 25 червня, повідомляє Кореспондент.

"Місія також помітила різні плакати, що запрошують чоловіків і жінок приєднатися до російських збройних формувань, обіцяючи грошову винагороду і допомогу в отриманні російських паспортів. Ми вдячні СММ за відповідь на наші заклики перевірити повідомлення про призов місцевих жителів до російських окупаційних військ", – сказав Цимбалюк.

Український посол нагадав Росії, що примусовий військовий призов на окупованих територіях "є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права" .