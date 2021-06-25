Мешканців Донбасу заманюють в "армію ЛНДР" російськими паспортами
СММ ОБСЄ зафіксувала, як на Донбасі агітують людей приєднуватися до "армії" сепаратистів в обмін на грошову винагороду і допомогу в отриманні паспортів РФ. Про це сказав постпред при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні ради ОБСЄ в п'ятницю, 25 червня, повідомляє Кореспондент.
"Місія також помітила різні плакати, що запрошують чоловіків і жінок приєднатися до російських збройних формувань, обіцяючи грошову винагороду і допомогу в отриманні російських паспортів. Ми вдячні СММ за відповідь на наші заклики перевірити повідомлення про призов місцевих жителів до російських окупаційних військ", – сказав Цимбалюк.
Український посол нагадав Росії, що примусовий військовий призов на окупованих територіях
"є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права".
"Ми закликаємо російську сторону припинити використовувати місцеве населення як заручників. Громадяни повинні мати можливість вільно пересуватися, в тому числі через лінію зіткнення, але не повинні призиватися в російські збройні формування або відправлятися за ґрати в незаконні в'язниці за відмову це робити", – додав глава української місії в ОБСЄ.