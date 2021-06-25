Ціни на м'ясо птиці та яйця суттєво зростуть

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України рекомендував парламенту прийняти у першому читанні законопроєкт № 5600, який передбачає новий механізм сплати податків, повідомляє AgroPortal.

Коментуючи ймовірне виключення з четвертої групи спрощеної системи оподаткування аграріїв, основним видом діяльності яких є птахівництво, що передбачено законопроєктом № 5600, в асоціації «Союз птахівників України» та опитані представники птахофабрик зазначають, що документ несе загрозу здорожчання продуктів птахівництва, зокрема м’яса птиці на 30% та яєць — на 25%.

«За останні 12 місяців за рахунок здорожчання кормів, які у структурі собівартості м’яса птиці та яєць складають 60-65%, м’ясо птиці зросло на 20-25%. Більше того, ціна на куряче філе перевищила межу в 100 грн за 1 кг, а вартість десятка яєць за аналогічний період майже подвоїлася, сягнувши 30 грн у січні-лютому 2021 р.», — зазначає виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко.

За підрахунками профільної асоціації, враховуючи зростання вартості комбікорму одночасно зі зростанням цін на зернові, прийняття законопроєкту № 5600, де серед іншого пропонується посилити податкове навантаження на агровиробників, а найбільше — на представників галузі птахівництва, можна очікувати, що в підсумку за 2021 р. ціна на м’ясо птиці зросте в середньому на 30%, а вартість десятка яєць — на 25%, наблизившись до 35-37 грн.

«Будь-які податкові навантаження чи впровадження додаткових контролюючих інструментів у податковій політиці призводять до втрати бізнесом частини прибутку, в цьому випадку в розмірі 18%. Це позбавить українські підприємства можливостей у майбутньому інвестувати в модернізацію та розширення виробництва. Другий момент — зростання ціни на продукцію для споживача, яке за умови прийняття законопроєкту № 5600 теж неминуче», — вважає операційний директор «Снятинської птахофабрики» Максим Федосєєв.

Виробники не виключають, що на кінець року споживачі купуватимуть тушки курячі за 72 грн/кг (у грудні 2020 р. — 55,96 грн/кг), філе куряче коштуватиме 115 грн/кг (у грудні 2020 р. — 91,71 грн/кг), а десяток яєць — 35 грн (у грудні 2020 р. — 27,48 грн/10 шт.).

«Прийняття законопроєкту № 5600 в нинішній редакції є дискримінаційним щодо виробників галузі птахівництва порівняно з суміжними галузями м’ясного напрямку. Ще більш незрозумілим і абсурдним виглядає рішення держави про переведення птахівництва на загальну систему оподаткування в період, коли галузь і так недоотримує прибутків, знаходячись певний час у стагнації. Натомість, замість підтримки птахівники отримують від держави податковий тиск і посилену податкову політику», — додає Максим Федосєєв.

За його словами, не менше турбують виробників прописані в законопроєкті № 5600 норми про розширення повноважень контролюючих органів, наприклад, право зупиняти роботу підприємств у разі підозри про несплату податків або ж стягувати з підприємства податковий борг без звернення до суду. Такі нововведення створюють лише додаткові корупційні ризики і не гарантують додаткових надходжень до державного бюджету.

Крім того, сільгоспвиробники припускають, що птахівники стануть лише початком «податкового» експерименту, адже норми, які приймаються, здатні «задушити» не лише бізнес, але й значно вплинути на надходження податків до місцевих бюджетів.