В Україні зробили рекордну кількість COVID-щеплень за добу

За минулу добу, 24 червня, в Україні проти коронавірусної інфекції вакциновано 96 180 осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Одну дозу отримали 40 970 осіб, повністю імунізовані - 55 210 осіб.

Протягом доби працювали 656 мобільних бригад, 1 200 пунктів вакцинації.

Станом на 25 червня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 736 600 осіб.

Від початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 834 971 особу, з них отримали 1 дозу – 1 834 969 осіб, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 490 376 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 325 345 щеплень.