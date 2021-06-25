В Києві обмежать рух електричних самокатів

Київські чиновники разом з учасниками ринку прокату електричних самокатів визначились з обмеженнями для цього виду транспорту в столиці, повідомляє 24 Канал.

Про це пише usov.ua.

Вулицями Києва їздить майже 4000 прокатних електросамокатів. До кінця року їх очікується до 7000. Київ, як і всі великі міста світу, приречений на розвиток засобів електромобільності.

Але поки їх використання не врегульовано на національному законодавчому рівні, команда київських чиновників ініціювала і розробила меморандум, який сьогодні підписали усі оператори прокату електросамокатів Києва.

Відтепер усі 7 операторів виконуватимуть певні правила:

Обмеження максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах - не більше 14 км/год.

На територіях, де традиційно багато людей, таких як Пейзажна алея чи вулиця Сагайдачного, самокати не їздитимуть взагалі. Як і біля військового госпіталю, меморіальних історичних кладовищ і ще ряду територій.

По всім районам Києва будуть єдині стандартизовані точки ранкового старту з чітко затвердженими паркомісцями на 5 і 10 місць. Таких точок буде 1025, і тільки звідти самокати можуть стартувати.

Щоб люди могли поскаржитися, передати інформацію чи ідентификувати порушників, кожен самокат матиме індивідуальний номер у форматі літери і трьох цифр.

Оператори оформлюють медичну страховку на випадок нещасних випадків та травм. Поліс покриватиме витрати на лікування, а також шкоду завдану майну третіх осіб від 100 тисяч гривень.

Запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати. Це історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони.

Крім того оператори надаватимуть чиновникам дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах та днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами. Маючи ці дані, міська влада зможе краще планувати транспортну інфраструктуру.