Екснардеп Жванія назвав причетних до отруєння Ющенка

Колишній народний депутат Ради Давид Жванія випустив оголошений раніше новий ролик, в якому розповів про події, що призвели до першого Майдану 2004 року, що спалахнув після отруєння Віктора Ющенка, повідомляє Страна.ua.

Жванія прямо не називає, хто саме "отруїв" Ющенко, але говорить про співавторів, які, за його твердженням, придумали цю схему й організували. Він також називає Порошенка та Безсмертного безпосередніми виконавцями "захоплення влади", чиїми сценаристами були фахівці зі США.

Він також повідомив про деструктивну роль дружини майбутнього президента України Віктора Ющенка, яка створила свій "штаб" окремо від чоловіка.