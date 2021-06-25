Потужний торнадо в Чехії: кількість постраждалих подвоїлася

Потужний торнадо, який пронісся напередодні в Чехії, зруйнував сім сіл і місто Годонін недалеко від кордонів з Австрією і Словаччиною. Постраждали близько 300 осіб. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Сегодня.

Зазначається, що торнадо досягав сили 3-4 ступеня з п'яти. Також йшов град розміром до 10 см.

Зараз в селах і місті триває розбір завалів – під ними досі є люди. На місці працюють рятувальники та медики з Чехії, Австрії та Словаччини, оголошено надзвичайну ситуацію.

Через дерева, що впали, і стовпи ЛЕП на швидкісній магістралі Прага-Братислава утворився затор близько 50 км. Без електрики залишаються близько 120 тисяч сімей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 150 постраждалих. Чеська армія була перекинута в зону лиха.