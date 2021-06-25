Під час обвалу будинку в Маямі зникла сестра першої леді Парагваю

Під час обвалення багатоповерхового будинку в передмісті Маямі (США) пропала Софія Лопес Морейра, сестри першої леді Парагваю Сільвани Лопес Морейри. Під завалами також опинився її чоловік, троє неповнолітніх дітей і жінка, яка працювала на них, повідомляє Обозреватель.

Перша леді має намір вилетіти в США найближчим рейсом і стежити за ходом рятувальної операції.

Поки точно невідомо, скільки осіб проживало в будівлі або хто займав квартири під час обвалення, оскільки багато людей орендували житло, а список мешканців відсутній. Відомо, що деяким вдалося вибратися самостійно сходами, інших довелося рятувати з балконів.

Обвалення будинку біля Маямі

На цей момент Міністерство закордонних справ Парагваю підтвердило, що серед зниклих безвісти в цілому шість громадян їхньої країни.

"Багато людей все ще там – серед уламків того, що було будівлею. Поки невідомо, скільки людей загинули, це хаос. Лікарні переповнені, деякі пішли прямо в хірургію. Правда в тому, що Маямі прокинувся в жаху, переляку, нічого подібного ніколи не відбувалося в їхньому житті", – розповіла місцева мешканка Дженера Мендес.

Рятувальники на місці обвалення будинку

Руїни будинку

Рятувальники шукають людей під завалами

В ніч на 24 червня в містечку Серфсайд поблизу Маямі завалився 12-поверховий будинок з більш ніж 100 квартирами. Наразі відомо щонайменше про одного загиблого і 9 поранених, пошуки людей під завалами тривають.